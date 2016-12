POL-WOB: Einbruchsversuch in Wohnhaus - Täter scheitern

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hellwinkel, Gladiolenweg 21.12.2016, 11.30 Uhr - 20.00 Uhr

Zu einem versuchten Einbruch kam es im Laufe des Mittwoch in der Straße Gladiolenweg. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochmorgen 11.00 Uhr und Mittwochabend 20.00 Uhr an der rückwärtigen Gebäudeseite des betroffenen Wohnhauses gewaltsam ein Fenster und anschließend die Terrassentür zu öffnen. In beiden Fällen scheiterten sie jedoch. Anschließend verschwanden sie unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Allerdings verursachten sie an Tür und Fenster einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder vorbei kommende Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

