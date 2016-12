POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Geld und Schmuck

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Pottkuhlenweg 21.12.2016, 16.30 Uhr - 18.50 Uhr

Die etwas mehr als zweistündige Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Straße Pottkuhlenweg einzubrechen. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Unbekannten kamen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag 16.30 Uhr und Mittwochabend 18.50 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Kellertür und gelangten ins Innere des Hauses. Nun betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese nach sich lohnenswerter Beute. Dabei gingen die Täter nicht zimperlich zu. Schränke und Schubladen wurden aufgerissen und deren Inhalt achtlos umhergeworfen. Nachdem sie Schmuck und Bargeld erbeutet hatten verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens über die Terrasse und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell