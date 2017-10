POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.10.2017

Peine (ots) - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am 10.10.2017, um 12:15 Uhr, kam es in Vechelde, am Abzweig von der B1 in Richtung Gewerbegebiet, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 67- jährige Vechelderin wollte mit ihrem PKW von der B1, aus Braunschweig kommend, nach links in Richtung Vechelder Gewerbegebiet abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW, welcher von einem 62-jährigen Peiner geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch drei Personen verletzt wurden. Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der eingesetzten Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zu einer Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-169

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell