POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 09.08.2017

Salzgitter (ots) - 20 Jähriger griff Polizeibeamte an Salzgitter-Lebenstedt, Schwindweg, 09.08.2017, 10:45 Uhr

Am Mittwochvormittag erhielt die Polizei einen Einsatz in den Schwindweg, dort sollte ein 20 Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen haben. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen wurden sie von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass der Täter gerade geflüchtet sei. Der 20 Jährige konnte durch einen 26-jährigen Polizeibeamten schnell eingeholt werden. Als sich der Beamte näherte, schlug der 20 Jährige auf den Polizeibeamten ein, so dass dieser zum Einsatz von Reizgas gezwungen war. Mit Hilfe der hinzueilenden Polizeibeamten konnte der 20 Jährige festgenommen werden, hierbei setzte er sich weiter zur Wehr. Der 20 Jährige stand unter Alkoholbeeinflussung, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der Mann zunächst im Gewahrsam der Polizei. Der 26-jährige Polizeibeamte musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Beamte ist derzeit jedoch nicht dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell