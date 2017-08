POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 9. August 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Diebstahl einer Geldbörse

Dienstag, 08.08.2017, gegen 15:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendet am Dienstagnachmittag aus dem Lagerraum eines Einkaufmarktes in der Jahnstraße aus einer dort abgelegten Tasche eine Geldbörse. Demnach war der Täter offensichtlich in einem unbeobachteten Moment in den Lagerraum gelangt und war dann von einer Mitarbeiterin des Marktes beim Diebstahl erwischt worden. Er konnte jedoch die Flucht ergreifen und flüchtete über die Danziger Straße weiter in Richtung Elbinger Straße. In der Geldbörse befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld verschiedene persönliche Papiere. Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, zirka 175 cm groß, 30-40 Jahre alt, rundes Gesicht, normale Statur, gepflegte Erscheinung, kurze glatte hellblonde Haare, trug eine Brille und war mit orangenem T-Shirt mit blauen Querstreifen, einer hellen 2/3 Hose und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Einbruch in die Sozialstation

Montag, 07.08.2017, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 08.08.2017, 06:15 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Sozialstation in Hornburg, Vor dem Dammtor, ein. Im Inneren wurden Schränke und weitere Türen aufgebrochen. Letztendlich wurden nach ersten Erkenntnissen rund 20,-- Euro Bargeld aus einem Sparschwein entwendet. Der entstandene Sachschaden wird hingegen auf rund 3.000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cramme: Unfall nach Reifenplatzer

Dienstag, 08.08.2017, gegen 08:35 Uhr

Vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens geriet am Dienstagmorgen gegen 08:35 Uhr eine 34-jährige Autofahrerin auf der Strecke zwischen Cramme und Groß Flöthe (Kreisstraße 50) mit ihrem Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Unfall wurde die 34-Jährige leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 6.000,-- Euro, es musste abgeschleppt werden.

Kreis Wolfenbüttel: zwei Unfälle mit Radfahrern

Dienstag, 08.08.2017

Am Dienstag wurden im Kreis Wolfenbüttel zwei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt. Zunächst missachtete eine 57-jährige Autofahrerin gegen 14:10 Uhr beim Einbiegen vom Asseweg in die Leipziger Straße in Groß Denkte die Vorfahrt eines 52-jährigen Radfahrers. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden in zur Zeit unbekannter Höhe. Gegen 16:15 Uhr kam es dann in Ohrum zu einem weiteren Unfall, bei dem 25-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden ist. Auch in diesem Fall hatte ein 64-jähriger Autofahrer den Vorrang des Radfahrers an der Einmündung Brückenstraße / Harzstraße missachtet. Der Radfahrer versuchte den Zusammenstoß noch zu verhindern, stürzte beim Bremsversuch jedoch auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell