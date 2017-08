POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.08.17

Peine (ots) - Räuberische Erpressung

Ort: 31228 Peine-Vöhrum, Herrenfeldstraße, Skateranlage Zeit: Mo., 07.08.17, 21.20 h Ein 16-jähriger Vöhrumer wurde am gestrigen Abend Opfer einer räuberischen Erpressung. Auf der Suche nach Freunden sei er an der Skateranlage vorbeigefahren. Auf einer Bank neben der Anlage saßen zwei junge Männer,die sich bei seinem Erscheinen sofort erhoben und ihm den Weg verstellten. Einer der beiden zog dann ein Messer und forderte Bargeld. Der Geschädigte händigte dem Täter dann sein gesamtes Bargeld aus, worauf der Täter dann von ihm abließ und auf einem blau-schwarzen Holland-/Damenrad wegfuhr. Der bis dahin passive zweite Täter sei dann auf den 16-jährigen zugegangen, habe ihn geschubst und in in gebrochenem Deutsch gefragt, ob er weiteren Ärger wolle. Dann sei auch diese Person mit einem rot-silbernen Holland-/Damenrad davongefahren. Da das Opfer kein Mobiltelefon dabei gehabt hat, konnte die Polizei erst mit einiger Verspätung von zu Haus aus informiert werden. Das Opfer wurde nicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 : 17 - 20 Jahre alt, arabisches Aussehen, 180 - 185 groß, schwarze Haare, sogenannter "Henriquatre Bart" ( Oberlippen- und Kinnbart, ineinander übergehend), weißes Basecap, graue lange Jogginghose, grau-schwarzes T-Shirt

Täter 2: 17-20 Jahre alt, arabisches Aussehen, ca. 190 cm groß, schwarze, nach hinten gekämmte Haare, hellgrünes T-Shirt mit Palmenaufdruck, schwarze Jogginghose Beide Täter sprachen gebrochenes Deutsch.

Diebstahl einer Gartenbank Ilsede, Meeschestraße Fr., 04.08.2017, 20:00 Uhr - Sa., 05.08.2017, 08:00 Uhr Durch U. T. wurde eine gußeiserne Gartenbank von einem Grundstück entwendet. Schaden: ca. 150 EUR

Lack zerkratzt Peine, Kolpingstraße So., 06.08.2017, 11:00 Uhr - So., 06.08.2017, 18:15 Uhr Unbekannte zerkratzten den Lack der Motorhaube eines Dacia Logan . Schaden: 2000 EUR

Lack zerkratzt Peine, Zum Eichholz Sa., 05.08.2017, 21:00 Uhr - So., 06.08.2017, 02:00 Uhr UT zerkratzten den in Höhe des Fußgängerüberwegs abgeparkten VW Golf Cabrio Schaden: ca. 200 EUR

Zusammenstoß zweier Radfahrer

Peine, Vöhrum, Kirchvordener Straße Datum: Mo., 07.08.2017, 07:30 Uhr Ein Radfahrer befährt den Bürgersteig in Fahrtrichtung Peine auf Höhe der Bushaltestelle, als ihm plötzlich eine ältere Radfahrerin entgegen kommt. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrrädern, wobei der Radfahrer leicht verletzt wird. Zudem entsteht Sachschaden am Fahrrad des Radfahrers. Die weitere an dem Verkehrsunfall beteiligte Radfahrerin entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden: ca. 50 EUR

Radfahrer angefahren und geflüchtet

Ort: 31228 Peine-Telgte, Telgtkamp Zeit: Sa., 05.08.2017, 05.45 h Ein 21-jähriger Radfahrer befuhr den Telgtkamp, als sich ihm von hinten ein Pkw näherte und in einer Kurve gegen sein Hinterrad fuhr. Durch den Anstoß verlor der Radfahrer die Kontrolle, fuhr über einen Bordstein und stürzte schließlich. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Es soll sich dabei um einen älteren schwarzen VW Golf gehandelt haben, vermtl. Golf III, mit PE-Kennzeichen. Der Wagen sei ziemlich schmutzig gewesen und habe am hinteren rechten Radlauf deutliche Roststellen gehabt. Der Radfahrer wurde zum Glück nicht verletzt, lediglich das Fahrrad sei beschädigt worden.

Unfallflucht

Peine, Essinghausen, Kunzendorfer Straße Fr., 04.08.2017, 12:00 Uhr - Mo., 07.08.2017, 11:09 Uhr Offenbar beim Rangieren in der Sackgasse in Richtung Kindergarten wurde vermutlich durch einen Lkw eine Straßenlaterne beschädigt. Die Straßenlaterne knickt ab und wird stark beschädigt. Anschließend entfernt sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Schaden: 1500 EUR

Unfallflucht

Ilsede, Groß Ilsede, Eichenstraße Mo., 07.08.2017, 10:30 Uhr - Mo., 07.08.2017, 11:35 Uhr Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigt auf dem Parkplatz des Ärztezentrums beim Ein-/Ausparken mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgeparkten Mercedes D. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden am Mercedes zu kümmern. Schaden: 500 EUR

Unfallflucht

Wendeburg, Braunschweiger Straße Sa., 05.08.2017, 18:45 Uhr - Mo., 07.08.2017, 14:00 Uhr UT beschädigte die Fondtür rechts des auf einem Parkplatz in einer Parkbucht abgestellten Ford/D Eco Sport. Schaden: ca. 250 EUR

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell