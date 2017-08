POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 08.08.2017

Salzgitter (ots) - Körperverletzung Salzgitter-Lebenstedt, Hüttenring, 07.08.2017, 19:20 Uhr

Am Montagabend gerieten zwei Frauen auf einem Spielplatz am Hüttenring in Streit. Nach Angaben der Beteiligten hatte eine 68 Jährige Beleidigungen gegen eine 36 Jährige ausgestoßen. Im Verlauf einer lautstarken Auseinandersetzung soll die 36 Jährige dann handgreiflich geworden sein und hätte der 68 Jährigen in die Hand gebissen. Aufgrund der Sprachbarriere, beide Frauen kommen aus Syrien, konnten die genauen Hintergründe bislang nicht geklärt werden.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05341/1897-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

