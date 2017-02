POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 03.02.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Salzgitter-Gebhardshagen, Eisenerzstraße, 01.02.2017 bis 02.02.2017 In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses an der Eisenerzstraße in Gebhardshagen auf. Das Haus wurde von den Tätern nach Wertgegenständen abgesucht. Sie konnten mit den entwendeten Schmuck unerkannt flüchten. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Dreiste Diebe/Trickdiebstahl Salzgitter Bad, Wilhelm-Busch-Weg,02.02.2017, 10.00 Uhr Am Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, meldeten sich zwei Männer bei einer 88-Jährigen und gaben vor Elektrogeräte kaufen zu wollen. Die 88-Jährige ließ die Beiden in ihre Wohnung am Wilhelm-Busch-Weg. Sie lenkten die Bewohnerin geschickt ab und entwendeten 120 Euro und eine Münzsammlung. Die beiden hatten ein südländisches Aussehen und waren etwa 30 Jahre alt. Sie hatten dunkle Jogginganzüge und dunkle Turnschuhe an. Beide sprachen deutsch. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Ladendiebe flüchten Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, C&A, 02.02.2017, 18.30 Uhr Am Donnerstagabend wurden die 21-jährigen Männer bei einem Diebstahl bei C&A von einem Detektiven beobachtet. Sie entwendeten Schmuck und Bekleidung. Die beiden Täter flüchteten aus der Filiale und konnten von Polizeibeamten in der Nähe festgenommen werden. Während des Transports zum Dienstgebäude versuchten die Täter ihre Beute im Polizeiauto zu verstecken. Gegen beide wird nun ermittelt.

Diebstahl einer Abgasanlage von Kleintransporter Salzgitter-Lebenstedt, Meisenweg, 01.02.2017 bis 02.02.2017 Zwischen Mittwoch und Donnerstag bauten unbekannte Täter von einem Kleintransporter, der am Meisenweg stand, fachgerecht Teile der Abgasanlage, inklusive des Karalysators, ab und entwendeten sie. Schaden: rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Diebstahl eines Mofas Salzgitter Bad, Friedrich-Ebert-Straße, 30.01.2017 bis 02.02.2017 Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag und Donnerstag von einem Carport an der Friedrich-Ebert-Straße ein blaues Mofa, San Yang, mit dem Versicherungskennzeichen: 962DDO. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrern Salzgitter-Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße, Kreuzung Erzwäsche, 02.02.2017, 19.30 Uhr Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung Erzwäsche der Nord-Süd-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autofahrern, die zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machen. Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr auf der Nord-Süd-Straße und kam aus Richtung Bad. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem 42-jährigen Autofahrer zusammen, der die Straße Erzwäsche aus Richtung Calbecht befuhr. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Schaden: rund 15250 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf Salzgitter-Lebenstedt, Wiesenweg, 01.02.2017, 07.15 Uhr bis 13.30 Uhr Am Mittwochvormittag, zwischen 07.15 Uhr und 13.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Peugeot Sportcoupe, der an der Wiesenstraße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

