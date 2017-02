POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 03. Februar 2017

Peine (ots) - Einbruch in Garage

In dem Zeitraum von Sonntag, 29.01.2017, bis Mittwoch, 01.02.2017, drangen ein oder mehrere bisher nicht bekannte Personen in Wendeburg, Hornsinke, in eine Garage auf der Sportanlage des TSV 1896 Zweidorf-Wendeburg ein. Aus der Garage wurden anschließend ein Kompressor und diverse Werkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 320 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr, brechen Unbekannte in Alvesse, im Wiesengrund, in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Im Gebäude durchsuchten der oder die Unbekannten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zu Donnerstag wurde in Equord aus einem VW Transporter ein Koffer mit diversen Papieren und Bargeld, sowie eine Bohrmaschine entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag wurde in Peine, auf der Vöhrumer Straße, ein dort auf einem Parkstreifen abgestellter Pkw Daimler Benz an der gesamten rechten Fahrzeugseite und auf der Motorhaube von einer unbekannten Person zerkratzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 01:00 Uhr wurde in Peine auf der Duttenstedter Straße ein 28-jähriger Pkw-Fahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Alkotest ergab einen AAK-Wert von 0,84 Promille. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Peiner Straße in Groß Bülten zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Die 62-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat, die die K 31 aus Bülten kommend in Richtung Groß Bülten befuhr, musste an der Kreuzung Angerstraße verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende 51-jährige Führerin eines Pkw VW Golf hielt ebenfalls an. Eine 74-Jährige in ihrem Pkw VW Golf erkannte das Bremsmanöver der beiden vor ihr fahrenden Pkws zu spät und fuhr auf den Golf auf, wodurch dieser wiederum auf den vor stehenden Fiat geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die beiden Golf-Fahrerinnen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500,- Euro.

