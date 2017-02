POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 02.02.2017

Salzgitter (ots) - Einbrüche in Einfamilienhäuser Salzgitter-Lichtenberg, Zollnweg, 01.02.2017, 16.00 Uhr bis 19.20 Uhr Am Mittwoch, zwischen 16.00 Uhr und 19.20 Uhr, brachen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Lichtenberg am Zollnweg auf. Sie durchsuchten die Räume zielgerichtet nach Diebesgut ab und entwendeten Schmuck. Sie konnte unerkannt flüchten. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Sehlde, Blumenstraße, 31.01.2017, 14.50 Uhr bis 19.10 Uhr In Sehlde wurde in der Blumenstraße von unbekannten Tätern am Dienstag, zischen 14.50 und 19.10 Uhr, an einem Einfamilienhaus die Terrassentür aufgehebelt. Auch hier wurden die Räume von den Tätern durchsucht. Sie entwendeten Schmuck. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Körperverletzung Salzgitter-Lebenstedt, Gadenstedter Straße, 02.02.2017, 02.00 Uhr Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02.00 Uhr, gerieten in einer Wohnung an der Gadenstedter Straße zwei alkoholisierte Männer, 25 und 28 Jahre alt, in Streit. Der 25-Jährige wurde dann aus der Wohnung des 28-Jährigen geworfen. Um erneut in Wohnung zu gelangen trat der 25-Jährige die Tür ein. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung. Der 28-Jährige verletzte den 25-Jährigen mit einem Obstmesser im Gesicht. Er erlitt dabei eine oberflächliche Schnittwunde. Der Alcomat zeigte bei dem 25-Jährigen einen Wert von 2,16 Promille und beim 28-Jährigen 1,27 Promille, bei ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Portmonee Diebstahl Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, Kaufland, 01.02.2017, 12.20 Uhr Am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Geschäft Kaufland aus einem Einkaufbeutel, der am Einkaufswagen hing das Portmonee einer 52-Jährigen Frau. Als die 52-Jährige an der Kasse bezahlten wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihres schwarz- weiß gepunkteten Stoffportmonees. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Zerstochene Reifen Salzgitter-Lebenstedt, Nebelflucht, 30.01.2017 bis 01.02.2017 Zwischen Montag und Mittwoch zerstachen unbekannte Täter alle vier Reifen eines Ford Focus, der auf einem Parkplatz an der Straße Nebelflucht, gestanden hatte. Schaden: rund 600 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Salzgitter-Lichtenberg, Upn Kampe, 31.01.2017 bis 01.02.2017 Unbekannte Täter zerstachen zwischen Dienstag und Mittwoch an einem VW Transporter, der in Lichtenberg an der Straße Upn Kampe gestanden hatte, zwei Reifen. Schaden: rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Mittwoch wurden gleich bei zwei Autofahrern festgestellt, dass sie ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs waren. So wurde auf der Chemnitzer Straße ein 30-jähriger Autofahrer von den Beamten kontrolliert. In Gebhardshagen wurde ein 25-Jähriger bei der Kontrolle ohne Führerschein angetroffen. Gegen beide wird nun ermittelt

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell