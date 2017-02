POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 2. Februar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Sickte: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

01.02.2017, gegen 08:00 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es in Sickte, Hauptstraße, Einmündung zur Schapertwete, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 51-jährige Autofahrerin aus Straße Schapertwete nach rechts auf die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten LKW. Durch den Zusammenstoß wurden die 51-Jährige sowie der 40-jährige Fahrer des LKW leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000,-- Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell