POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 01.02.2017

Salzgitter (ots) - Zimmerbrand Salzgitter Bad, Veronikastraße, 31.01.2017, 20.50 Uhr Am Dienstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Veronikastraße zu einem Zimmerbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Wohnzimmer der Wohnung eines 32-jährigen Mieters Sessel und Tisch in Brand. Der 32-Jährige verständigte die Feuerwehr und sprang anschließend aus dem Fenster im Hochparterre ins Freie. Bei dem Sprung hatte sich der Mieter leicht an der Hand verletzt und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten Salzgitter-Hallendorf, Industriestraße Mitte, 31.01.2017, 05.30 Uhr Am Montagmorgen wollte ein 33-jähriger Autofahrer auf der Industriestraße Mitte von der rechten Fahrspur auf die linke wechseln. Dabei übersah er die auf der linken Fahrspur fahrende 23-jährige Autofahrerin. Die dann auf das Auto auffuhr. Die beiden Autofahrer, sowie der 28-jährige Mitfahrer des 33-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Schaden: rund 7000 Euro

Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer Salzgitter-Hallendorf, Am Hillenholz, K 12, 31.01,.2017, 18.00 Uhr Ein 45-jähriger Autofahrer missachtete am Dienstagabend das Stoppschild, als er von der Industriestraße Mitte auf die Straße Am Hillenholz nach links abbiegen wollte. Er stieß mit dem Auto eines 59-jährigen Fahrers zusammen. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Schaden: rund 7000 Euro

Sachbeschädigung Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, Stadtbibliothek, 30.01.2017 bis 31.01.2017 Zwischen Montag und Dienstag beschädigten unbekannte Täter mit einem Stein ein Fenster im 2. OG der Stadtbibliothek. Schaden: rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Betrug beim Straßenverkauf Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, 31.01.2017, 18.00 Uhr Am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann von einem Unbekannten auf der Albert-Schweitzer-Straße, in Höhe des Cafe Extraschicht, angesprochen. Der Unbekannte, der sich nur englisch und französisch verständigen konnte, täuschte einen finanziellen Notfall vor und benötigte dringend Bargeld. Er wollte dem 30-Jährigen ein Computer und zwei I-Pad, sowie drei I-Phone verkaufen. Papiere für die Geräte wurden dem Käufer gezeigt, sodass er einwilligte und bezahlte. Später als er Zuhause war, öffnete er die beiden Taschen und stellte fest, dass in einer Tasche Mehl und in der anderen Seife waren. Der Unbekannte war zwischen 165-170cm groß und hatte eine kräftige Figur. Er hatte eine Glatze und war zwischen 35 und 38 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke, einer Jeanshose und Sportschuhen. Der Unbekannte war in Begleitung eines zweiten Mannes, der in einem dunklen Polo mit spanischen Kennzeichen saß. Dieser Mann war etwas größer und hatte kurzes blondes Haar. Nach dem die Männer das Geld hatten fuhren sie mit dem Polo auf die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Rathaus, sie wendeten und bogen dann in die Willi-Brandt-Straße ein. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Enkeltrickbetrüger scheiterten erneut Bereich Salzgitter, 31.01.2017, 13.40 Uhr Am Dienstagmittag wurde eine 91-jähreige Frau von einem Betrüger angerufen. Er gab sich als ihr Enkel aus und forderte 30 000 Euro. Sie ging auf die Forderung nicht ein, da ihr Enkel im Nachbarhaus wohnt. Sie sagte dem Betrüger, dass er doch mit seiner Mutter rüberkommen könne. Daraufhin legte der Anrufer auf.

