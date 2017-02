POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 01. Februar 2017

Peine (ots) - Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr, wurde in Barbecke, Am Sommerfeld, ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Audi A4 von einem anderen Verkehrsteilnehmer an beiden Türen und am Kotflügel auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 6.000,- Euro.

Ein weiterer Unfall, bei dem der Verursacher sich unerlaubt entfernte, ereignete sich am Dienstag, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr in Peine, auf der Weißdornstraße. Hier wurde auf dem Parkplatz der dortigen Arztpraxis ein Pkw Toyota beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Pkw prallt gegen Baum

Am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Gemarkung Woltorf, auf der Kreisstraße 22 zwischen Woltorf und Schmedenstedt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Der 35-jährige Fahrer eines VW Golf war vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Hierbei wurden neben dem Fahrer auch die beiden Beifahrer (59 und 62 Jahre) im Pkw verletzt. Die drei leicht Verletzten kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Dem 35-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell