POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 1. Februar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Schladen: Diebstahl von Dieselkraftstoff

In den Zeitraum vom 30.01.17, 16.15 Uhr bis zum 31.01.17, 05.15 Uhr kam es in Hornburg an der Rhodener Straße zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. An einem dort über Nacht abgestellten Sattelzug wurde von unbekannten Tätern der verschlossene Tankdeckel gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank abgesaugt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es im gleichen Zeitraum in Schladen im Gewerbegebiet. Dort wurde ebenfalls der verschlossene Tankdeckel eines Sattelzuges gewaltsam geöffnet. In diesem Fall gibt es jedoch bislang keine Hinweise darauf, dass Kraftstoff entwendet wurde. Der Schaden wird in diesem Fall auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter bitte an 05331/933-0

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Dienstagmorgen, dem 31.01.17, gegen 07.52 Uhr, kam es in Wolfenbüttel, im Kreisverkehr an der Ahlumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 25jähriger Pkw-Führer fuhr auf ein vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Dieser rutschte dadurch auf den vor ihm befindlichen, ebenfalls verkehrsbedingt haltenden Lkw, der eine Fußgängerin über den Fußgängerüberweg passieren ließ. Der Unfallverursacher, sein Beifahrer sowie die Pkw-Führerin, auf die er aufgefahren ist, wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell