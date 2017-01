POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 31.01.2017

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Peine, Feldstraße/Rostocker Straße, 30.01.2017, 21.40 Uhr Am Montagabend wollte eine 18-jährige Autofahrerin von der Feldstraße nach links in die Rostocker Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 45-jährigen Autofahrer. Die 18-Jährige und der Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Schaden: rund 3500 Euro

Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin Peine, Schwicheldter Straße/Herrenfeldstraße, 30.01.2017, 18.50 Uhr Ein 18-jähriger Autofahrer missachtete am Montagabend an der Herrenfeldstraße die Vorfahrt der Schwicheldter Straße und stieß mit einer 52-jährigen Autofahrerin zusammen. Die Autofahrerin wurde beim Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Verkehrsunfall mit einer Verletzten Lengede, Lafferder Straße, 30.01.2017, 17.15 Uhr Eine 22-Jährige schob am Montagabend ihr Fahrrad und wollte in Lengede über den Fußgängerüberweg die Lafferder Staße überqueren. Dabei wurde sie von einer 47-jährigen Autofahrerin erfasst und stürzte auf die Straße. Die Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Schaden: rund 300 Euro

Einbruch in Werkstatt Wendeburg, Hoher Weg, 29.01.2017 bis 30.01.2017 Zwischen Sonntag und Montag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt, bzw. Lagerräume, in Wendeburg, Hoher Weg, ein. Sie entwendeten aus dem Gebäude mehrere Werkzeugmaschinen. Eine genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Hinweise an die Polizei Peine: 05171-999-0

Farbschmierereien Wendeburg- Bortfeld, Bortfelder Straße und Klint, 28.01.2017 bis 29.01.2017 Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit roter Farbe Garagenaußenwände an der Bortfelder Straße und an der Straße Klint auch ein Garagentor. Ilsede, Am Schulzentrum, 28.01.2017 bis 30.01.2017 Zwischen Samstag und Montag beschmierten unbekannte Täter in Ilsede die Hauswand des Hallenbades mit Farbe. Schaden: rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Peine: 05171-999-0

