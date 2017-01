POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 31. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Schöppenstedt: Elm-Asse-Schule -Versuchter Einbruchsdiebstahl-

In dem Zeitraum von Freitag, dem 27.01.17, 15.00 Uhr bis Montag, dem 30.01.17, 06.30 Uhr kam es in der Elm-Asse-Schule in Schöppenstedt zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Scheibe eines Außenfensters ein und gelangten so in das Innere der Schule. Dort seien dann mehrere Behältnisse durchsucht worden. Nach derzeitigem Stand seien keinerlei Gegenstände entwendet worden. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter bitte unter: 05331/933-0

Schöppenstedt: Trunkenheit im Straßenverkehr - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, dem 30.01.2017, gegen 17.20 Uhr wurde in Schöppenstedt ein 59jähriger Mann von der Polizei angehalten und kontrolliert, der vermutlich während der Fahrt Alkohol konsumiert hat. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Des Weiteren konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurden gegen den 59jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell