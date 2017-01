POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 30. Januar 2017 - Geschwindigkeitsmessung an Unfallschwerpunkt

Peine (ots) - 300 Fahrer schneller als erlaubt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am durch den Landkreis Peine an einem Unfallschwerpunkt, auf der L 412 zwischen Sievershausen und Vöhrum, wurden von 1364 gemessenen Fahrzeugen 300 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die Unfallkommission hatte bereits 2015 an dem Unfallschwerpunkt auf der L 412 / K 63 (Abzweig Röhrse) als eine Maßnahme zur Reduzierung der Unfälle ein Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/ aufstellen lassen. Es hatten sich vor dieser Maßnahme insgesamt 5 Verkehrsunfälle mit 3 schwer verletzten und 4 leicht verletzten Personen ereignet. Nach der Geschwindigkeitsreduzierung kam es dort zu keinem schweren Unfall mehr. Um so mehr gibt nun diese Messung vom 23.01.2017, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr, Anlass zu Besorgnis. In Fahrtrichtung Sievershausen lag die höchste Gemessene Geschwindigkeit bei 97 km/h, 3 Fahrzeuge waren im im Bereich 21-25 km/h zu schnell, was einen Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt entspricht. In Fahrtrichtung Vöhrum lag die Höchstgeschwindigkeit bei 107 km/h, 2 Fahrzeuge waren im Bereich von 31-40 km/h zu schnell. Hier liegt das Bußgeld bei 120 Euro und einem Punkt; 3 Fahrzeuge wurden im Bereich von 26-30 km/h gemessen, gleich einem Bußgeld von 80 Euro und 1 Punkt; 6 Fahrzeuge warne im Bereich von 21-25 km/h zu schnell. Alle anderen Fahrzeugführer bewegten sich im Verwarngeldbereich. Der Landkreis und die Polizei werden diesen Schwerpunkt auch weiterhin im Blick haben und durch Geschwindigkeitsmessungen überwachen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell