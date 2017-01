POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 30. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Gartenlaube

Donnerstag, 26.01.2017, bis Sonntag, 29.01.2017, 13:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen vergangenem Donnerstag und Sonntagmittag nach Aufbrechen der Tür in eine Gartenlaube im Kleingartenverein "Katzenmeer", Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, ein. Auch ein Anbau und ein Schuppen wurden durch den oder die Täter aufgebrochen. Nach ersten Angaben wurden ein Gasflasche, ein Stromerzeuger, eine Leiter, zwei Werkzeugkästen mit Inhalt sowie verschiedene Gartengeräte entwendet. Zur Höhe des Schadens sowie zum Wert des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Unfallflucht

Montag, 23.01.2017, 16:00 Uhr, bis Samstag, 28.01.2017, 18:50 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsausparken gegen die rechte Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß zum Parken in der Dürerstraße abgestellten blauen Skoda Fabia. Anschließend fuhr der unbekannte Unfallverursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe vorn rund 1500,-- Euro zu kümmern. An dem Skoda wurde die Beifahrertür erheblich beschädigt: Unfallzeit: Montag, 23.01.2017, 16:00 Uhr, bis Samstag, 28.01.2017, 18:50 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell