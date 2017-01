POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 30.01.2017

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfallflucht Salzgitter Bad, Helenenstraße, 29.01.2017, 12.00 Uhr bis 14.45 Uhr Am Sonntag, zwischen 12.00 Uhr und 14.45 Uhr, beschädigte vermutlich beim Ein-oder Ausparken ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen BMW. Der BMW stand auf der Helenenstraße in Salzgitter Bad neben dem ehemaligen Hotel Jost. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Kennzeichendiebstähle Salzgitter-Lebenstedt, Holbeinweg, 28.01.2017 bis 29.01.2017 Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten unbekannte Täter von einem Golf, der in einer Parkbucht am Holbeinweg stand, beide Kurzzeitkennzeichen: SZ-04562. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0 Salzgitter Bad, Braunschweiger Straße, 28.01.2017 bis 29.01.2017 In Salzgitter Bad bauten unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag von einem Mazda, der an der Braunschweiger Straße stand, ebenfalls beide Kennzeichen: SZ-PB 225 ab und entwendeten sie. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Körperverletzung Salzgitter Bad, Erikastraße, 29.01.2017, 10.50 Uhr Nachdem mehrere Personen am Samstagabend in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Erikastraße gefeiert hatten, kam es am Sonntagmorgen zum Streit. Der Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Frauen, 26 und 23 Jahre alt, wurden von einer 24-jährige Frau verletzt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

