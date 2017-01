POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 29.01.2017

Wolfenbüttel (ots) - 1.) Kriminalitätslage:

Unbekannter Täter entwendet Kennzeichen

Wolfenbüttel, OT Fümmelse, Heegeholz, 25.01.2017 - 28.01.2017, 17:00 Uhr - 10:00 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch bis Samstag das vordere Kennzeichen eines VW Golf. Das Fahrzeug ist üblicherweise in Fümmelse in der Straße Heegeholz abgestellt und hat das amtliche Kennzeichen WF - MV 473. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass das Kennzeichen an einem anderen Ort entwendet wurde, da das Fahrzeug an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Wolfenbüttels abgestellt war.

Hinweise zu möglichen Tätern oder auffälligen Beobachtungen erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0.

Spiegel in Wolfenbütteler Lokal zerstört - Zwei Tatverdächtige ermittelt

Wolfenbüttel, Mühlenstraße, 29.01.2017, 01:50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde in einer Wolfenbütteler Lokalität in der Mühlenstraße ein auf der Herrentoilette befindlicher Spiegel zerstört. Angaben eines aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Bei diesen handelt es sich um zwei männliche Personen aus Wolfenbüttel im Alter von 18 und 19 Jahren. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 70,- Euro geschätzt.

Schladen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schladen, Hermann-Müller-Straße, 27.01.2017 - 28.01.2017, 15:00 Uhr - 10:30 Uhr

In der Zeit von Freitag bis Samstag verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam über ein Garagen- und ein Kellerfenster Zutritt zur Garage und in das Einfamilienhaus der Eigentümer und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen die Täter jedoch von der weiteren Tatausführung ab, so dass keine Gegenstände entwendet wurden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Hinweise zu möglichen Tätern oder auffälligen Beobachtungen erbittet die Polizeistation Schladen unter 05335/92960 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0.

1.) Verkehrslage:

Verkehrsunfallflucht in Sickte

Sickte, Am Kamp, 28.01.2017, 05:30 Uhr - 14:00 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag auf einem Mitarbeiterparkplatz in Sickte in der Straße Am Kamp. Der Geschädigte stellte seinen Seat Toledo in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:00 Uhr dort ab und bemerkte beim Zurückkehren einen Schaden am hinteren, linken Stoßfänger. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte sich jedoch nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernt. Am beschädigten Pkw konnten weiße Fremdlackanhaftungen festgestellt werden, die auf den Verursacher schließen lassen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von geschätzt 800,- Euro.

Hinweise zum verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 oder die Polizeistation Cremlingen unter 05306/93170.

Schöppenstedt: Alkoholisierter Fahrzeugführer kontrolliert

Schöppenstedt, Neue Straße, 29.01.2017, 02:20 Uhr

Auf Hinweis eines aufmerksamen Zeugen wurde am frühen Sonntagmorgen ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Elm-Asse in Schöppenstedt in der Neuen Straße durch hinzugezogenen Polizeibeamte kontrolliert, nachdem er zuvor mit seinem Pkw auffällig Schlangenlinien gefahren war. Bei dieser Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

