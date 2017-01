POL-SZ: Pressebericht des PK Salzgitter- Bad, Samstag/ Sonntag, 28.01./ 29.01.2017

Salzgitter (ots) - Ort: 38259 Salzgitter, Hinter dem Salze, Aldi Filiale Zeit: 28.01.2017, 15:15 Uhr

Einer aufmerksamen Ladendetektivin fielen am Samstagnachmittag drei männliche Personen im Alter von 17 Jahren auf, welche sich in auffälliger Form im Bereich der Zigarettenauslagen aufgehalten haben. Sie konnte beobachten, wie einer der Personen sich insgesamt zwei Schachteln Zigaretten in die Jackentasche steckte, während seine beiden Begleiter versuchten, die Tathandlungen durch Abschirmen des jungen Mannes zu verdecken. Die Frau habe die Personengruppe angesprochen. Daraufhin konnte eine Person samt Diebesgut fliehen. Die verständigte Polizei konnte die Identität der verbliebenen Personen feststellen. Die Ermittlungen bezüglich des geflüchteten Täters dauern an. Ein Hausverbot wurde ausgesprochen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ort: 38259 Salzgitter, Wiesenstraße Zeit: 28.01.2017, 22:25 Uhr

Am Samstagabend kam es zwischen einem 27jährigen Mann und einer 19jährigen Frau in deren Wohnung zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In diesem Zuge schlug der Mann der Frau ins Gesicht und verletzte sie des Weiteren mit einer Küchenschere am Finger. Durch die Handlungen zog sich das Opfer eine Rötung an der linken Wange sowie eine leicht blutende Wunde am Mittelfinger zu, die sie selbst durch ein Pfaster versorgte, so dass eine weitere ärztliche Versorgung nicht nötig war. Der Beschuldigte zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aggressiv und wurde nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

