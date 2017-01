POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 28. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Cremlingen: "Trickdiebstahl" zum Nachteil einer 88-jährigen Hauseigentümerin

Freitag, 27.01.2017, gegen 12:30 Uhr

Am Freitag Mittag klingelte in der Emil-Berg-Str. eine unbekannte männliche Person bei einer 88-jährigen Geschädigten und gelangte und einem Vorwand in das Haus der Geschädigten. Nachdem die unbekannte männliche Person die Räumlichkeiten verlassen hatte, bemerkte die Hauseigentümerin, dass ihr ein goldenes Armband sowie eine Halskette entwendet worden war.

Sachdienliche Hinweise zu der unbekannten männlichen Person unter 05331/933-0.

Wolfenbüttel: Trunkenheit im Straßenverkehr

Freitag, 27.01.2017, 23:40 Uhr

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde ein 59 jähriger Kraftfahrzeugführer auf der Leipziger Straße überprüft. Hierbei wurde durch die eingesetzten Beamten deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab für den Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

