POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 27. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Fußgängerin angefahren

Donnerstag, 26.01.2017, gegen 07:45 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen übersah eine 51-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von Kleinen Breite in die Herrenbreite vermutlich aus Unachtsamkeit eine 71-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment die Herrenbreite überquerte. Durch den Anstoß stürzte die 71-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell