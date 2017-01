POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 27.01.2017

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin Salzgitter-Gebhardshagen, Weddemweg, Parkplatz, 26.01.2017, 13.30 Uhr Am Donnerstagmittag, gegen 13.30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz eine 87-jährige Fußgängerin von einem Pkw angefahren und verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Ein bisher unbekannter Autofahrer oder Autofahrerin fuhr auf einem Parkplatz am Weddemweg rückwärts auf einer Parkbox und übersah die Fußgängerin. Die 87-Jährige stürzte auf Boden und verletzte sich am Bein. Der Unfallfallverursacher fuhr zügig vom Parkplatz und entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein Zeuge, der einen dumpfen Knall gehört hatte, kümmerte sich um die Verletzte. Flüchtig ist ein schwarzer Kombi, vermutlich ein Ford. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin Salzgitter-Lebenstedt, Peiner Straße/K 10, 26.01.2017, 22.00 Uhr Ein 31-jähriger Autofahrer missachtete am Donnerstagabend die Vorfahrt eines 40-jährigen Radfahrers, als er vom Gesellensteig auf die Peiner Straße einbiegen wollte. Er erfasste den Radfahrer, der dann auf die Straße stürzte und sich dabei am Knie verletzte. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Schaden: rund 300 Euro

Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 26.01.2017, 17.30 Uhr Am Donnerstagabend geriet ein 62-jähriger Autofahrer auf der Neißestraße nach rechts von der Straße ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der Autofahrer wurde vorsorgliche mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand leichter Sachschaden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Salzgitter-Gebhardshagen, Gustedter Straße, 26.01.2017, 16.30 Uhr Bei einer Verkehrskontrolle auf der Gustedter Straße wurde von den Beamten festgestellt, dass ein 50-jähriger Autofahrer ohne Führerschein gefahren war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Enkeltrickbetrüger weiterhin erfolglos Salzgitter, 26.01.2017 Auch am Donnerstag blieben die Enkeltrickbetrüger im Bereich von Salzgitter erfolglos. Eine 68-jährige Frau wurde am Nachmittag von einem Mann angerufen, der vorgab ihr Enkel zu sein und 50 000 Euro für einen Notfall forderte. Da die Anruferin keinen Enkel hat, legte sie auf und verständigte die Polizei.

