POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 27. Januar 2017

Peine (ots) - Elektrowerkzeuge entwendet

In der Nacht zu Donnerstag wurden in Wendeburg, Neue Reihe, von der Ladefläche eines dort abgestellten VW Pritschenwagen mehrere elektrische Werkzeuge der Hersteller Makita, Hilti und Festool im Gesamtwert von ca. 3.000,- Euro entwendet.

Pkw-Anhänger gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Wendeburg, Am Sportplatz, von einem Kleingartengrundstück, das sich ca. 300 m außerhalb der Wohnbebauung befindet, ein Pkw-Anhänger der Marke "Humbaur" (3,5t) mit Doppelachse, 2 Sätze Alufelgen, ein Thule Fahrradträger, eine Motorsense und ein roten Aufsitzmäher "Husquarna" entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 6.000,- Euro.

Dieseldiebstahl

Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entwendete eine bisher nicht bekannte Person in Stederdorf, Max-Planck-Straße, aus dem Kraftstofftank eines dort abgestellten Lkws ca. 300 Liter Dieselkraftstoff. Um an den Diesel zu gelangen, hatte der Unbekannte zuvor den Tank aufgebrochen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 Euro.

Transporter aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag wurden in Neubrück, Volkmarsdorfer Weg, in Wipshausen, Im Bühfeld und in Wendeburg, in der Didderser Straße jeweils die dort abgestellten Transporter der Marke VW von einem oder mehreren unbekannten Personen aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden anschließend diverse Werkzeuge entwendet. Die bisher kannte Schadenshöhe liegt bei ca. 2.500,- Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde auf der L 320, in der Ortsdurchfahrt in Alvesse, ein 52-Jähriger, der dort mit seinem Pkw BMW unterwegs war, von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen AAK-Wert von 0,82 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pkw überschlug sich

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es in der Gemarkung Stederdorf, Sundernstraße, auf dem Verbindungsweg zwischen Stederdorf und dem Sundern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähriger leicht verletzt worden ist. Der junge Mann war mit seinem Pkw Ford Fiesta vermutlich aufgrund von einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer winterglatten Linkskurve ins Schleudern und von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Unfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:20 Uhr, wurde in Peine, auf dem Herzbergweg, ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw VW Beetle von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung des von ihm angerichteten Sachschaden zu kümmern.

Bei Ausweichmanöver leicht verletzt

Auf der B 214, in der Gemarkung Rietze, in Höhe der Einmündung Hillerser Weg, kam es am Donnerstag, gegen 10:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Mann leicht verletzt worden ist. Der Mann wollte mit seinem VW Scirocco die ihm vorausfahrenden Fahrzeuge überholen und übersah dabei, dass ein Lkw abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden bremst er ab, weicht nach rechts aus und fährt in eine Buschgruppe neben der Fahrbahn. Bei dem Aufprall wurde der Pkw des Mannes erheblich beschädigt und er selbst verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000,- Euro.

Vermutliche Planschlitzer festgenommen

In der Nacht zu Freitag, gegen 00:50 Uhr, wurden in Stederdorf, Heinrich-Heine-Straße, auf dem Parkplatz des dortigen Autohofes, zwei Männer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie an seinem Lkw die Plane aufschlitzten. Als sie feststellten, dass sie von dem Lkw-Fahrer bemerkt wurden, flüchteten sie zu ihrem Lkw und fuhren mit ihm auf die Autobahn in Richtung Berlin. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten noch an zwei weiteren Lkws Planschlitzungen auf dem Parkplatz fest, die in der Nacht begangen worden sind. Im Rahmen der Sofortfahndung wurde der flüchtige Lkw im Bereich Helmstedt durch Beamte der Autobahnpolizei festgestellt und kontrolliert. Im Lkw wurden von den Beamten zwei Kartons mit 30 original verpackten Jeanshosen vorgefunden, für die kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Die Herkunft dieser Kartons ist noch ungeklärt. Die beiden polizeibekannten Fahrzeuginsassen im Alter von 23 und 34 Jahren, die bereits einschlägig in Erscheinung getreten sind, wurden vorläufig festgenommen. Ob die Männer noch für weitere Taten in Betracht kommen, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern zur Zeit an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell