POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 26. Januar 2017 - Warnung vor falschen Polizeibeamten

Peine (ots) - Warnung vor Telefonanrufen von falschen Polizeibeamten

Die Polizei warnt vor Telefonanrufen von Personen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Am heutigen Tage gingen bereits mehrere Anrufe im Bereich Peine ein. Die Anrufer geben aus unterschiedlichsten Gründen an, dass sie unbedingt die Kontodaten des Angerufenen benötigen, um weitergehende Überprüfungen in polizeilichen Ermittlungen des Kontos vornehmen zu können.

Die Polizei warnt eindringlich davor, die Daten herauszugeben. Die Polizei fragt telefonisch keine Kontodaten ab. Wer einen solchen Anruf bekommt, sollte sich nicht darauf einlassen, sondern gleich wieder auflegen, da die Anrufer sehr überzeugend und beharrlich sein können.

Wer aufgefordert wird zur Überprüfung der Echtheit des Anrufs doch die ev. genannte Telefonnummer zurück zu rufen, sollte auch das nicht machen, sondern sich die Telefonnummer der Polizei aus dem Telefonbuch heraus suchen, um dort nachzufragen.

