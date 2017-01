POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für die Bereiche von Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel

Salzgitter (ots) - Serieneinbrecher aus Hildesheim auch im PI-Bereich unterwegs

Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel Die am 25.01.2017 von Spezialkräften festgenommenen Einbrecher, 51 und 54 Jahre alt, waren offensichtlich von Oktober 2016 auch in den Bereichen von Salzgitter: 9 Einbrüche, Peine: 7 Einbrüche und Wolfenbüttel: 1 Einbruch, aktiv. Hauptsächlich brachen die Täter in Senioren- und Pflegeheime ein. Die letzten beiden Taten im Bereich von Peine waren die Pflege-und Seniorenheime in der Grünberger Straße und in der Schwicheldter Straße.

