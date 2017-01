POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Achim: dreister Diebstahl

Dienstag, 24.01.2017, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.01.20017, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Achim, Alte Dorfstraße, einen Rollator, welcher unter einem Carport abgestellt worden war. Der Wert des Rollators beträgt rund 150,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: VW Golf beschädigt und davon gefahren

Mittwoch, 25.01.2017, zwischen 09:00 Uhr und 11:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwochvormittag, zwischen 09:00 Uhr und 11:15 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Kanzleistraße, Ecke Brauergildenstraße, abgestellten VW Golf in schwarz. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden an der vorderen rechten Stoßstangenecke weiter zu kümmern. Der Schaden beträgt rund 1000,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Erkerode: Autofahrer übersieht Kreisel

Mittwoch, 25.01.2017, gegen 19:00 Uhr

Ein 63-jähriger Autofahrer übersah am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, auf der Landesstraße 625, zwischen Evessen und Sickte, den sogenannten "Lucklumer Kreisel" und überfuhr diesen nahezu ungebremst. Das Auto des 63-Jährigen wurde hierbei erheblich beschädigt, zudem wurde ein Warntafel in Mitleidenschaft gezogen. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 7000,-- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell