POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 26.01.2017

Salzgitter (ots) - Einbrüche in Einfamilienhäuser Salzgitter-Hallendorf, Hackenbeek, 23.01.2017 bis 25.01.2017 Unbekannte Täter hebelten zwischen Montag und Mittwoch die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Hallendorf, Hackenbeek, auf. Sie durchsuchten das Haus nach Diebesgut ab. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Salzgitter-Ringelheim, Heinrichstraße, 25.01.2017, 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr Am Mittwoch, zwischen 08.00 und 19.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Heinrichstraße in Ringelheim auf. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten Briefmarken im Wert von etwa 10 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser Salzgitter-Lebenstedt, Sterntaler, 24.01.2017 bis 25.01.2017 Die unbekannten Täter scheiterten zwischen Dienstag und Mittwoch beim Versuch in ein Einfamilienhaus in Lebenstedt, Sterntaler, einzudringen. Sie versuchten die Haustür und eine Terrassentür auszuhebeln. Salzgitter-Salder, Teichkamp, 25.01.2017, 02.00 Uhr bis 10.30 Uhr Auch in Salder scheiterten unbekannte Täter an Haustür und Terrassentür, als sie am Mittwoch zwischen 02.00 Uhr und 10.30 Uhr versucht hatten ins Einfamilienhaus am Teichkamp einzudringen.

Salzgitter Bad, Schlopweg, Modegeschäft, 24.01.2017 bis 25.01.2017 Zwischen Dienstag und Mittwoch versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Modegeschäfts am Schlopweg in Salzgitter Bad aufzuhebeln. Auch sie scheiterten und gelangten nicht ins Geschäft. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0 Körperverletzung Salzgitter-Lebenstedt, Riesentrapp, 25.01.2017, 22.30 Uhr Am Mittwochabend wurde eine 32-jährige Frau nach einem Streit von ihrem 38-jährigen Ehemann in der Wohnung, Reisentrapp, geschlagen. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der 38-Jährige erhielt eine Wegweisung und musste die Wohnung verlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Kennzeichendiebstahl Salzgitter-Thiede, Schäferwiese, 25.01.2017, 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zwischen 09.00 Uhr und 21.00 Uhr, beide Kennzeichen WF-VN 8668 von einem BMW, der an der Straße Schäferwiese in Thiede gestanden hatte. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Sachbeschädigung Salzgitter-Gebhardshagen, Weddemweg, Bushaltestelle Friedhof, 25.01.2017, 10.50 Uhr Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Verglasung der Bushaltestelle Friedhof in Gebhardshagen, Weddemweg, zerstört hatten. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Telefonbetrüger erfolglos-Senioren reagieren richtig Bereich Salzgitter, 25.01.2017 Am Mittwoch versuchten Betrüger an das Geld von Seniorinnen aus Salzgitter zu gelangen. Bei einer 65-Jährigen gaben sie sich als Enkel aus. Die 65-Jährige erkannte den Trick und legte sofort auf. Bei einer 70-Jährigen meldete sich eine angebliche "Polizistin Müller" und forderte 1000 Euro, um ein drohendes Verfahren abzuwenden. Auch hier ging die Seniorin nicht auf die Forderung ein und legte auf. Die Betrüger versuchen mit immer neuen Maschen an das Geld von Senioren zu gelangen. Bitte auf Geldforderungen am Telefon nicht eingehen, auflegen und anschließend die Polizei informieren.

