POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 26. Januar 2017

Peine (ots) - Versuchter Einbruch mit Gullydeckel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten ein oder mehrere bisher nicht bekannte Personen in der Peiner Fußgängerzone, Breite Straße, in eine dort ansässige Parfümerie einzubrechen. Die Unbekannten versuchten mit einem Gullydeckel die Eingangstür der Filiale einzuwerfen. Dieses gelang jedoch nicht, weil das Glas der Tür splitterte, jedoch nicht in sich zusammenfiel. Aus bisher nicht bekannten Gründen wurde der Einbruchversuch danach abgebrochen und der oder die Täter entfernten sich unerkannt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, wurde in Peine, auf der Duttenstedter Straße ein 15-jähriger Jugendlicher von der Polizei kontrolliert, der dort mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Die Beamten hatte zuvor festgestellt, dass der Jugendliche mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte er nur ein Prüfbescheinigung vorlegen, die jedoch nicht ausreicht, um ein Kleinkraftrad mit dieser Geschwindigkeit zu führen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Kleinkraftrad wurde zur Untersuchung sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr, wurde in Peine, auf der Rostocker Straße, ein dort abgestellter Transporter der Marke VW Crafter von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer im hinteren Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.500,- Euro.

Pkw prallt gegen Wohnhaus

Am Mittwochabend, gegen 22:40 Uhr, kam es in Clauen, auf der Peiner Landstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein VW Polo gegen ein Haus prallte und der 19-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem Pkw vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern geraten, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen ein Hauswand geprallt. Bei dem Aufprall wurde der 19-Jährige leicht verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum. An dem Pkw des 19-Jährigen, der Hauswand sowie an einem Pkw Opel Zafira, der geparkt neben der Hauswand stand und bei dem Unfall ebenfalls beschädigt wurde, entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell