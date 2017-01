POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 25.01.17

Salzgitter (ots) - Diebstahl aus Wohnung Salzgitter-Lebenstedt, Lichtenberger Str., 23.01.17, 15:00 Uhr bis 24.01.17, 07:00 Uhr

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen Zutritt zu einer Wohnung in der Lichtenberger Straße. Die Wohnung stand zum Tatzeitpunkt leer und wurde durch die Bewohner renoviert. Die Täter entwendeten Malerutensilien und Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Einbruch in Einfamilienhaus Salzgitter-Drütte, Drütter Straße, 24.01.17, 06:15 Uhr bis 24.01.17, 18:20 Uhr

Unbekannte nutzten am Dienstag die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Drütter Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf. Es wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht, konkrete Angaben zu den gestohlenen Gegenständen liegen noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Versuchter Enkeltrick Salzgitter-Bad, Auf dem Hügel, 24.01.17, 14:08 Uhr

Am Dienstagmittag meldete sich ein unbekannter Mann telefonisch bei einem Ehepaar aus Salzgitter-Bad. Der Anrufer gab sich als Sohn des Ehepaares aus und schilderte, dass er sich in einer Notsituation befinden würde. Als er äußerte, dass er 23.000 Euro Bargeld benötige wurde das Ehepaar mißtrauisch, beendete das Gespräch und verständigte umgehend die Polizei.

Autofahrer ohne Führerschein unterwegs Salzgitter-Lebenstedt, Wildkamp, 24.01.17, 13:50 Uhr

Die Polizei kontrollierte am Dienstagmittag einen 40-jährigen Autofahrer auf dem Wildkamp in Salzgitter-Lebenstedt. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 40 Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Autofahrer wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 40 Jährige bereits seit einiger Zeit nicht mehr im Besitz eines Führerscheines ist.

