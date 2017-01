POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 25. Januar 2017

Peine (ots) - Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 25. Januar 2017

Diebstahl von Dachpfannenblechen

In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr vergangener Woche, bis Montag, 17:00 Uhr, wurde in Wehnsen, Wehnserhorst eine Europalette mit 12 Dachpfannenblechen von bisher nicht bekannten Personen entwendet. Die Palette stand unter einem Gerüst, das auf einem Parkplatz aufgebaut war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen, Telefon 05176/9767425 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, gegen 16:10 Uhr, wurde in Vechelde, auf dem Ostring, ein 28-jähriger Pkw-Fahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergab ein Drogentest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

