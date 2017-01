POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 24. Januar 2017 - Drogenkontrolle der Polizei

Peine (ots) - Polizei Peine führte Drogenkontrolle durch

Am Montag und Dienstag vergangener Woche, sowie am Montag und Dienstag dieser Woche führte die Polizei in Peine jeweils in den Vormittagsstunden mit bis zu 8 Beamten in Stadt und Landkreis Peine mobile und stationäre Drogenkontrollen im Straßenverkehr durch. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 230 Pkw-Führer angehalten und überprüft. Die Polizei führte dabei 10 mal einen Alkotest durch, wobei das höchste Ergebnis 0,27 Promille war, das von einem Fahrzeugführer abgeliefert wurde. 19 x wurde ein Drogenvortest veranlasst, weil der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss bestand. Insgesamt wurden zwei Ermittlungsverfahren gegen Personen eingeleitet, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt, bzw. diese erworben und besessen zu haben. Bei den Kontrollen wurden zudem ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis angetroffen, sowie 2 x wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil die Kraftfahrer gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verstoßen hatten. Ebenso konnte ein Kennzeichendiebstahl aufgeklärt und ein Urkundenfälschung festgestellt werden. Darüber hinaus wurden von den Beamten noch 25 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung registriert und gebührenpflichtig geahndet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell