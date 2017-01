POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 24. Januar 2017 - Pkw entwendet

Peine (ots) - Sprinter in der Nacht zu Dienstag entwendet

In der Nacht zu Dienstag, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 08:30 Uhr, wurde in Groß Lafferde, in der Bierstraße, ein Transporter der Marke Daimler Sprinter in weiß, mit dem amtlichen Kennzeichen PE - F 4001, von bisher unbekannten Personen entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Peine, Telefon 05171/ 999-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell