POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 24. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Autofahrerin beim Aussteigen seitlich touchiert

Montag, 23.01.2017, gegen 08:15 Uhr

Am Montagmorgen ist eine 61-jährige Autofahrerin bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Autofahrerin hatte ihren PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt zum Parken abgestellt. Sie hatte das Fahrzeug verlassen und war im Begriff, ihr Auto abzuschließen, als sie von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert wurde. Durch den Anstoß stürzte die 61-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Die vorbeifahrende 82-jährige Autofahrerin hatte offenbar die neben ihrem Fahrzeug stehende 61-Jährige nicht bemerkt, so dass es beim Vorbeifahren zu der Berührung gekommen war. Die leicht verletzte 61-jährige Autofahrerin musste mit dem Rettungsdienst in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war geringer Sachschaden in Höhe von rund 600,-- Euro entstanden.

Wolfenbüttel: Unfall mit drei leicht verletzen Personen und hohem Sachschaden

Montag, 23.01.2017, gegen 15:45 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Halberstädter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte eine 49-jährige Autofahrerin offenbar aus Richtung Wendessen kommend zunächst nach links in die Wendessener Straße abzubiegen und ordnete sich daher auf den Linksabbiegerfahrstreifen ein. Plötzlich sei sie doch wieder nach rechts gefahren, um offenbar geradeaus Richtung Innenstadt zu fahren. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem nachfolgenden LKW, der seinerseits in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch das Ausweichmanöver des LKW nach rechts kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Auto einer 56-jährigen Autofahrerin, welche an der Einmündung Ginsterweg / Halberstädter Straße mit ihrem Auto verkehrsbedingt wartete. Durch den Zusammenstoß wurden ein 22-jähriger Mitfahrer im Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin und die 56-jährige Autofahrerin des dritten beteiligten Fahrzeugs sowie deren 16-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000,-- Euro.

Dettum: Hundekotbeutelspender durch Feuer beschädigt

Freitag, 20.01.2017, 13.30 Uhr, bis Montag, 23.01.2017, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstörten am vergangenen Wochenende durch Inbrandsetzen einen vor der Grundschule in Dettum, Kirschenallee, aufgestellten Hundekotbeutelspender. Der Schaden wird auf zirka 200,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell