POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 24.01.2017

Salzgitter (ots) - Brand einer Waschmaschine Salzgitter-Lebenstedt, Rabenacker, 23.01.2017, 10.00 Uhr Am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Rabenacker in Lebenstedt von einer 67-jährigen Mieterin die Waschmaschine im Bad eingeschaltet. Sie habe nach einiger Zeit Brandgeruch wahrgenommen und festgestellt, dass die Waschmaschine in Brand geraten war. Sie habe die anschließend die Feuerwehr verständigt, die den Brand ablöschte. Die 67-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit dem Rettungswagen vorsorglich ins Klinikum gebracht. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Tankbetrug Salzgitter-Hallendorf, Kanalstraße, TAS Tankstelle, 23.01.2017, 22.30 Uhr Am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, wurden zeitgleich zwei Autos auf dem Tankstellengelände der TAS an der Kanalstraße in Hallendorf betankt. Beide Fahrzeugführer entfernten sich nach dem Betanken in Richtung Watenstedt, ohne den Sprit zu bezahlen. Der Opel Astra wurde mit 18 Liter für 54,32 Euro betankt. Der Fahrer hatte kurze dunkle Haare. Unter seiner Jacke kam ein rotes T-Shirt zum Vorschein. Vermutlich wurde das Kennzeichen zuvor von einem VW Polo, der an der Straße Am Klosterhof stand, entwendet. Der oder die Fahrerin des Renault Twingo, der an der zweiten Säule mit 15,44 Liter Benzin, im Wert von 20.37 Euro betankt wurde, hatte längere Haare. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Diebstahl eines Portmonees Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, Bekleidungsgeschäft C&A, 23.01.2017, 15.30 Uhr bis 15.40 Uhr Am Montagnachmittag, zwischen 15.30 und 15.40 Uhr, hielt sich eine 53-jährige Frau bei C&A auf. Sie hatte ihre Handtasche über die Schulter getragen. Als an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen war und ihr blaues Portmonee fehlte. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Diebstahl einer Auspuffanlage Salzgitter-Thiede, Am Hagenholz, 20.01.2017 bis 23.01.2017 Zwischen Freitag und Montag entwendeten unbekannte Täter eine komplette Auspuffanlage eines Mercedes Sprinters, der in Thiede an der Straße Am Hagenholz gestanden hatte. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Fahren ohne Führerschein Salzgitter Bad, Hedwigstraße, 23.01.2017, 11.10 Uhr Am Montagvormittag wurde auf der Hedwigstraße ein 32-jähriger Autofahrer kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatte der Autofahrer keinen Führerschein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell