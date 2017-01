POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 23. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Wohnungseinbruch

Samstag, 21.01.2017, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 22.01.2017, 16:25 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln einer Balkontür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Wol-fenbüttel, Am Bache, ein. Die Wohnung wurde offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, entwendet wurde jedoch nach ersten Angaben nichts. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 100,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Randalierer unterwegs

Samstag, 21.01.2017, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 22.01.2017, 12:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Randalierer eine Parkbank und einen Kunststoffmülleimer durch Feuer. Die Parkbank befindet sich auf dem Feldweg, Verlängerung Westerberg, zwischen Sickte und Hötzum. Zudem wurden offensichtlich mehrere Flaschen an der Bank zerschlagen und die Scherben am Ort belassen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Kellerbrand

Sonntag, 22.01.2017, gegen 23:30 Uhr

Am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, kam es in Wolfenbüttel, Asseweg, im Keller eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen hatten Bewohner des Mehrfamilienhauses Brandgeruch bemerkt und Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt. Daraufhin wurden die Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie die anderen Hausbewohner informiert. Die Feuerwehrkräfte stellten bei Eintreffen dann ein Feuer in einem Kellerverschlag des Kellergeschosses des Hauses fest. Offenbar waren hier gelagertes Mobiliar und andere Gegenstände in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach Belüftung des Hauses konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Baby sowie ein Kind im Alter von 11 Jahren und ein Mann im Alter von 29 Jahren wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Hier bestand der Verdacht, dass sie Rauchgase eingeatmet hatten. Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr Wolfenbüttel, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Spezialisten der Polizei Wolfenbüttel haben zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Es muss vermutlich von Brandstiftung ausgegangen werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 21.01.2017, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 22.01.2017, 08:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Kioskes an der Ludwig-Richter-Straße gegen ein in einem Fahrradständer abgestelltes Damenfahrrad. Hierdurch wurde das Fahrrad gegen die Fassade eines Hauses geschoben. Der Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden am Fahrrad und an der Fassade in Höhe von rund 1000,-- Euro zu kümmern. Hinweise: 05331/ 933-0.

Schöppenstedt: PKW überschlägt sich, Fahrerin und Beifahrerin leicht verletzt

Samstag, 21.01.2017, gegen 14:35 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet am Samstagmittag eine 52-jährige Autofahrerin auf der Strecke zwischen Bansleben und Schöppenstedt mit einem Rad ihres Autos auf den unbefestigten Seitenstreifen und kam dadurch ins Schleudern. Anschließend prallte das Auto gegen eine Wand des angrenzenden Straßengrabens. Hierdurch wurde das Auto in die Luft geschleudert und blieb auf dem Dach auf den angrenzenden Acker liegen. Durch den Unfall wurden die 52-jährige Fahrerin sowie ihre 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000,-- Euro, es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell