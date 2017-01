POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 23.01.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Alten-und Pflegeheim Salzgitter-Lebenstedt, Zum Salzgittersee, 20.01.2017 bis 22.01.2017 Zwischen Freitag und Sonntag beschädigten unbekannte Täter am Verwaltungsgebäude des Alten-und Pflegeheims, Zum Salzgittersee, mehrere Fenster. Sie gelangten schließlich ins Gebäude und versuchten den Tresor zu öffnen, was aber misslang. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Sie hinterließen einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Diebstahl eines VW Lupo SZ-KM 2017 Salzgitter-Lebenstedt, Swindonstraße, 21.01.2017 bis 22.01.2017 Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag und Sonntag einen silbernen VW Lupo, mit den Kennzeichen: SZ-KM 2017. Der Lupo stand an der Swindonstraße in Lebenstedt. Schaden: rund 1450 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Brand eines Müllcontainers Salzgitter-Lebenstedt, An der Windmühle, 22.01.2017, 22.45 Uhr Am Sonntagabend wurde der Feuerwehr Salzgitter ein brennender Altpapiercontainer von einem Haus der Salderschen Straße gemeldet. Unbekannte Täter hatten den Container in Brand gesetzt. Der Container brannte vollständig ab. Schaden: rund 250 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-

Sachbeschädigung an Bushaltestelle Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, Bushaltestelle Rathaus, 21.01.2017 bis 22.01.2017 Von unbekannten Tätern wurden zwischen Samstag und Sonntag an der Reisebushaltestelle am Rathaus zwei Scheiben mit Steinen zerstört. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Verkehrsunfallflucht Salzgitter-Hallendorf, Hackenbeek, 22.01.2017, gegen 21.40 Uhr Am Sonntagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde von einem Zeugen beobachtet, wie ein silberner Passat mit Fließheck in der Kurve "Am Zollbrett" in Rutschen stieß frontal gegen einen BMW, der an der Straße Hackenbeek stand. Ohne auszusteigen setzte der oder die Unbekannte sein beschädigten Passat zurück und fuhr in Richtung Curt-Hasselbrink-Weg weiter. Er sei dann in den Maangarten abgebogen. An der Unfallstelle konnten einige Teile des Passats sichergestellt werden. Schaden: rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Drift Übungen auf winterglatten Parkplätzen Salzgitter-Lebenstedt, Parkplatz der IGS und Parkplatz von Real, 22.01.2017 Am Sonntagabend wurden von der Polizei Drift-Übungen auf Parkplätzen unterbunden. Ein 18-jähriger Autofahrer übte auf dem winterglatten Parkplatz der IGS und ein 20-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz von real. Gegen beide Fahrer wurden Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

