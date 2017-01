POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 23. Januar 2017

Reifenstapel im Waldgebiet Bild-Infos Download

Peine (ots) - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Mittwochmittag vergangener Woche bis Sonntagabend drangen ein oder mehrere bisher unbekannte Personen in Edemissen, Unter dem Steinberg, über die Terrassenschiebetür in ein dortiges Wohnhaus ein. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, verließen sie das Gebäude wieder. Augenscheinlich wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.000,-Euro.

Illegale Müllentsorgung

In der Zeit von Freitag bis Sonntagvormittag wurden in der Gemarkung Edemissen, in einem Waldstück der Forstgemeinschaft Blumenhagen, im Wald Tadensen ca. 40 - 50 Altreifen illegal entsorgt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen, Telefon 05176 976740 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, wurde in Peine, in der Eichendorffstraße ein dort auf einem Parkstreifen abgestellter Pkw Daimler von einem anderen Verkehrsteilnehmer am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung des von ihm angerichteten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe zu kümmern.

