POL-SZ: Pressemeldung des PK Peine vom 20.01.2017- 22.01.2017, 12.00 Uhr

Peine (ots) - Vandalismus Lengede; Elsterweg, 20.01.2017, 20.30 Uhr

Am Freitagabend kam es in einer Kleingartenanlage im Elsterweg in Lengede zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang meldeten sich 5 Betroffene, bei denen mutwillig Zäune oder Gartenanlagen der Kleingärten zerstört worden waren. Die Schadenshöhe liegt insgesamt bei ca. 250 Euro.

Verkehrsunfallflucht Peine, 20.01.2017 zwischen 07.20 Uhr und 15.40 Uhr

Bei einem am Freitag in der Zehnerstraße in Peine abgeparkten Pkw VW Polo wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher die linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro.

Versuchter Einbruch in Gemeindehaus Peine, Martin-Luther Straße, 20.01.17 - 21.01.2017

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in der Martin-Luther-Straße in Stederdorf ein. Bislang wurde nicht festgestellt, ob Beute erlangt wurde; der Sachschaden durch die Tat beträgt 1000 Euro.

Verkehrsunfallflucht Peine, 21.01.2017, 16.45 Uhr

Am Samstag wurde einer 38- jährigen Fahrzeugführerin auf der Schäferstraße gegen 16.45 Uhr der linke Außenspiegel ihres Pkw Skoda Oktavia von einem entgegenkommenden Pkw Ford abgefahren. Der Fahrer des blauen Ford setzte jedoch seinen Weg fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf 200 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht, Verursacher festgestellt Ilsede, Ilseder Hütte 14, 22.01.2017, 03.50 Uhr

Dank eines konkreten Zeugenhinweises konnte die Verursacherin eines Verkehrsunfalles am Sonntag festgestellt werden. Eine 18-jährige Frau war beim Ausparken auf dem Parkplatz der Gebläsehalle mit ihrem Ford Ka gegen einen geparkten Pkw Opel Vectra gefahren. Der Schaden liegt bei ca. 300 Euro Anschließend entfernte sich die Fahrzeugführerin unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte der Polizei Hinweise auf die Verursacherin geben, die dann im Rahmen einer Sofortfahndung in ihrem Fahrzeug angetroffen werden konnte. Ein Strafverfahren wurde gegen die Unfallverursacherin eingeleitet. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde von einem unbekannten Täter auf einem anderen Teil des Parkplatzes vor der Gebläsehalle bei einem Pkw der Außenspiegel abgetreten.

