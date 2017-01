POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 22. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Zwei Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen im Landkreis Wolfenbüttel

L627 zwischen Bansleben und Schöppenstedt K9 zwischen Schöppenstedt und Eilum

Samstag, 21.01.17, um 14:40 Uhr und Sonntag, 22.01.17, um 00:31 Uhr

Am Samstagnachmittag geriet eine 52jährige aus Uehrde mit ihrem Pkw in einer leichten Rechtskurve auf den unbefestigten Seitenstreifen. Dadurch verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und landete, auf dem Dach liegend, auf einem Acker. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden ( ca. 10.000 Euro ).

In der Nacht zum Sonntag verlor ein 18jähriger aus Wolfenbüttel in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Während der Fahrzeugführer unverletzt blieb musste der ebenfalls 18jährige Beifahrer zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Wolfenbüttel gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden ( ca. 10.000 Euro ).

Pkw-Fahrerin stand unter Drogeneinfluss

Sonntagnacht, gegen 03:15 Uhr

In der Dürerstraße wurde eine 21jährige Wolfenbüttelerin kontrolliert, die mit ihrem Pkw unterwegs war, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

