POL-SZ: Pressemeldung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich SZ-Lebenstedt vom 21.01.2017

Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung an Pkw (Tatzeit: Fr., 20.01.2017, 13.00 Uhr bis 15.45 Uhr)

Unbekannter Täter zerkratzt mit einem spitzen/scharfen Werkzeug die Motorhaube, das Dach, die Beifahrertür und das Heck eines Pkw Ford, welchen der 36 Jahre alte Halter aus Salzgitter in der Straße "Große Straße" (Bruchmachtersen) abgestellt hatte.

Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus (Tatzeit: Fr., 20.01.2017, 16.45 Uhr bis 19.30 Uhr)

Bislang unbekannte Täter hebeln an einem Einfamilienhaus in Salzgitter-Lichtenberg ("Hinter den Höfen") ein Badezimmerfenster auf, verschaffen sich so Zugang ins Objekt und durchsuchen nahezu alle Räumlichkeiten. Der Wert des Diebesgutes steht bislang noch nicht fest. Im Wesentlichen werden Armbanduhren und Bargeld entwendet.

