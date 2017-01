POL-SZ: Pressebericht Polizei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots) - Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. Januar 2017:

Beim dritten Einsatz innerhalb kurzer Zeit eskalierte die Sachlage vollends. Nachdem es am 21.01.2017 bis 01.00 Uhr in Fümmelse, Ritterhof, zu Ruhestörungen gekommen war und die Polizei innerhalb kurzer Zeit im Einsatz war, meinten die 38- und 26-jährigen Bewohner der Wohnung, die Beamten grob zu beleidigen und sich gegen die Weisungen der Polizeibeamten zu wehren. Das Paar wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, aus welchem sie am frühen Morgen entlassen wurden. Gegen den 38-jährigen Mann und seine 26-jährige Partnerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zu einem erneuten Einbruch im Gewerbegebiet "Im Moorbusche" in Cremlingen kam es in der Nacht zum 20.01.2017. Bislang Unbekannte gelangten über das Dach in die Räumlichkeiten eines dortigen Möbelgeschäftes . Innen wurde ein Tresor angegangen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die "Spezialisierte Tatortgruppe" der Polizei aus Salzgitter nahm den Sachverhalt auf. Die polizeiliche Ermittlung ist eingeleitet. Bereits in der Nacht zuvor war in einen anderen Betrieb im Gewerbegebiet eingebrochen worden. Ein Tatzusammenhang ist sehr wahrscheinlich.

Aufgrund eines technischen Defektes entwickelte eine Mikrowelle in einer Wohnung in der Ernst-Moritz-Arndt Straße in Wolfenbüttel am 20.01.17 geg. 13.00 Uhr starken Rauch. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Zwei Bewohner, Frauen im Alter von 57- und 63 Jahren erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Einen Feuerschein bemerkte eine 21-jährige Frau am 20.01.17 geg. 19.25 Uhr auf dem Heimstättenweg in Wolfenbüttel. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei war der Brand schon gelöscht. Der Hausbewohner, ein 74-jähriger Mann, hatte Kaminasche in einer Restmülltonne entsorgt, diese fing Feuer wodurch auch die daneben stehende Biotonne beschädigte wurde. Weiterer Schaden entstand nicht, verletzt wurde niemand.

Ein Reh verirrte sich am 20.01.17 von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ins Stadtgebiet von Wolfenbüttel. Zunächst lief es auf der Adersheimer Straße umher, spazierte durch das Gewerbegebiet Rehmanger und fand schließlich seinen Weg zum dortigen Tierheim. Mit vereinten Kräften konnte das Reh schließlich wieder in den Wald getrieben werden.

Aldo Sigmund Kriminalhauptkommissar

