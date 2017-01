POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 20. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Cremlingen: Einbruch in Gewerbebetrieb

Mittwoch, 18.01.2017, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 19.01.2017, 06:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter nach Einschlagen einer Türscheibe und anschließendem Öffnen der Tür in einen Gewerbebetrieb in Cremlingen, Im Moorbusche, ein. Offensichtlich hatten die unbekannten Täter zuvor versucht eine andere Tür sowie ein Rolltor aufzubrechen, was aber misslungen war. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor mit Inhalt entwendet. Weiterhin wurden nach Aufbrechen einer weiteren Tür zur Werkhalle verschiedene Werkzeugmaschinen aus der Halle entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 7 933-01

