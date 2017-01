POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 20.01.2017

Salzgitter (ots) - Zwei Einbrecher vorläufig festgenommen Bereich Peine, 19.01.2017 Am Donnerstagabend wurden auf der BAB A2 zwei Tatverdächtige, albanische Staatsbürger, 32 und 29 Jahre alt, vorläufig festgenommen. Im Bereich von Peine kam es im Verlauf des Donnerstags zu mehreren Einbrüchen. Einem Zeugen fiel am Tatort ein silberner Audi A 3, mit albanischen Kennzeichen auf. Nach dem Audi wurde fahndet und schließlich konnte das Fahrzeug auf der Autobahn angehalten und kontrolliert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Festnahme und Durchsuchungen im Drogenmilieu

In den frühen Morgenstunden des 19.11.2017 vollstreckte die Polizei Salzgitter mit Hilfe des SEK einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 21jährigen syrischen Staatsbürger. In der Wohnung einer 20 Jährigen Salzgitteranerin in Salzgitter-Gebhardhagen konnte der Gesuchte festgenommen werden. Hintergrund sind umfangreiche Ermittlungen der Polizei Salzgitter wegen mehrerer erheblicher Raubstraftaten im Drogenmilieu sowie des Handelns mit Betäubungsmitteln. Zeitgleich wurden im Stadtgebiet Salzgitter 9 weitere Wohnungen durchsucht. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

Drei Fahrzeuge entwendet Salzgitter- Lebenstedt, Lichtenberg und Gebhardshagen, Hüttenring, Fredener Straße und Zwölfackerweg, 18.01.2017 bis 19.01.2017 In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter drei Fahrzeuge. In Lebenstedt entwendeten sie am Hüttenring einen VW Sharan, mit den Kennzeichen SZ-KW 777. In Lichtenberg entwendeten sie aus einem Carport an der Fredener Straße einen VW T5, SZ-UL 4163. Einen VW Multivan Startline mit den Kennzeichen: SZ-T 630 wurde vom Zwölfackerweg in Gebhardshagen entwendet. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Einbruch in Kindertagesstätte Salzgitter-Thiede, Pappeldamm, 18.01.2017 bis 19.01.2017 Zwischen Mittwoch und Donnerstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster und eine Terrassentür der Kindertagesstätte St. Bernward in Thiede auf. Sie entwendeten aus der Tagesstätte einen Fotoapparat.

Sachbeschädigungen Salzgitter-Thiede, Frankfurter Straße, Tankstellengelände, 19.01.2017, 08.10 bis 08.20 Uhr Am Donnerstagmorgen, zwischen 08.10 und 08.20 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter bei einem kurzen Aufenthalt auf dem Tankstellengelände an der Frankfurter Straße den Lack eines VW Caddys. Sie hinterließen einen Schaden von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Salzgitter-Lebenstedt, Erzbahnstraße, 18.01.2017 bis 19.01.2017 Unbekannte Täter zerkratzten an einem Renault, der an der Erzbahnstraße stand, den Lack. Schaden: rund 800 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Versuchter Enkeltrick Bereich Salzgitter, 19.01.2017 Am Donnerstagmittag wurde ein 60-jähriger Salzgitteraner von einem Enkeltrickbetrüger angerufen. Er gab vor in Braunschweig zu sein und in einer finanziellen Notlage zu sein. Er forderte 60 000 Euro. Das Gespräch wurde beendet.

