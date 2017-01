POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 20. Januar 2017

Peine (ots) - Container aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag wurde in Vechelde, Niemodlinstraße, auf dem Gelände einer dortigen Baustelle zwei Baucontainer aufgebrochen. Der oder die Unbekannten legten mehrere Baumaschinen zu Abtransport bereit, nahmen jedoch lediglich eine Handkreissäge mit. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Tageswohnungseinbrüche

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen kam es am Donnerstag in Stederdorf und Wipshausen.

In Stederdorf drangen der oder die Unbekannten im Verlauf des Tages im Rohkamp und im Birkhahnweg in insgesamt drei Wohnhäuser ein. Nachdem sie bei allen Objekten ein Fenster, bzw. eine Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die genauen Schadenshöhen steht noch nicht fest.

In Wipshausen drangen Unbekannte gegen 19:30 Uhr in der Braunschweiger Straße über ein Fenster, das sie aufhebelten, in ein Einfamilienhaus ein. Noch während sie die Räumlichkeiten durchsuchten, kehrte der Eigentümer zurück, vorauf die Täter das Haus unter Mitnahme von Bargeld verließen und unerkannt flüchteten. Die Schadenshöhe kann auch hier noch nicht genau beziffert werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, wird zur Zeit von der Polizei geprüft.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell