POL-SZ: Frontalzusamenstoß mit drei schwerverletzten Fahrzeuginsassen

Wolfenbüttel (ots) - Donnerstag, 19.01.2017, 14.40 Uhr, Landkreis Wolfenbüttel, Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode:

Ein 83jähriger PKW Fahrer befuhr mit seinem Pkw Skoda Octavia die Bundesstraße 1 aus Cremlingen kommend in Richtung Abbenrode. Nachdem er auf gerader Strecke einen Lkw überholt hatte krachte er noch auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw Opel Meriva, der von einem 80jährigen gesteuert wurde, frontal zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert, wo einer im Straßengraben zum Liegen kam und der andere mit dem Dach gegen einen Straßenbaum knallte. Insgesamt wurden drei Fahrzeuginsassen in den Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die drei Schwerverletzten kamen in umliegende Krankenhäuser (keine Lebensgefahr). Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache könne noch keine Angaben gemacht werden. Die Bundesstraße 1 musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet.

