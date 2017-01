POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 19. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: 9-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 19.01.2017, gegen 07:30 Uhr

Ein neunjähriges Schulkind ist am Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr an der Ernst-Moritz-Arndt-Str. / Herrmann-Stehr-Str. / An der Weißen Schanze hatte ein 46-jähriger Autofahrer das Mädchen vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen. Das Mädchen war gerade im Begriff die Fahrbahn auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren, als es zum Anstoß kam. Durch den Unfall verletzte sich die 9-Jährige leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand augenscheinlich kein Schaden.

