POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 19. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Schladen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mittwoch, 18.01.2017, gegen 12:30 Uhr

Am Mittwochmittag kam es in Schladen, Bundesstraße 82, Einmündung zum dortigen Gewerbegebiet, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt worden sind. Demnach übersah eine 82-jährige Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen das Auto einer bevorrechtigten 23-jährigen Fahrerin. Durch den Unfall wurden die beiden Autofahrerinnen leicht verletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 14.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

