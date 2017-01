POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 19. Januar 2017

Peine (ots) - Einbruch in Seniorenheim

In der Nacht zu Mittwoch drangen in Peine, Woltorfer Straße, bisher nicht bekannte Personen über eine Terrassentür, die sie aufbrachen, in ein dort befindliches Seniorenheim ein. Hier versuchten sie anschließend mit einer Sackkarre einen Tresor, den sie in einem Büro vorfanden, zu entwenden. Aus bisher unbekannten Gründen brachen sie die Tathandlung jedoch ab, obwohl sie den Tresor schon bis zur Tür verbracht hatten und entfernten sich unerkannt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in Mehrum, Mehrkamp, in dem sie ein Bürofenster gewaltsam öffneten. Im Haus brachen sie noch eine weiter Tür auf, entfernten sich aber anschließend wieder, ohne etwas entwendet zu haben. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro.

Rollerfahrer bei Sturz verletzt

Am Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, kam es in Broistedt, Südring, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Cityrollerfahrer leicht verletzt worden ist. Der 13-Jährige war dunkel bekleidet mit seinem Roller auf dem Südring unterwegs, als ein 49-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Audi A6 an ihm vorbeifuhr. Obwohl es zu keiner Berührung zwischen den beiden kam, fühlte sich der 13-Jährige bedrängt und stürzte, wobei er sich leicht verletzte.

Radfahrerin verletzt

In Lengede, auf der Lafferder Straße, im Einmündungsbereich Woltwiescher Straße, kam es am Mittwoch gegen 07:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW Passat und einer Radfahrerin. Der 30-jährige Fahrer des Passat hatte beim Abbiegen die auf dem Rad-/Gehweg fahrende 22-jährige Radfahrerin übersehen, so dass es zu einem Zusammenprall kam. Die Radfahrerin stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:20 Uhr, wurde in Wedtlenstedt, Weinbergstraße, ein auf einem Parkstreifen abgestellte Pkw Opel Mokka von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln, da an dem beschädigten Pkw rote Farbanhaftungen festgestellt wurden. Der Sachschaden liegt bei ca. 2.000,- Euro.

Ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer, der am Dienstag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr, in Peine, auf dem Eulenring, einen Pkw VW Golf beschädigt hatte, der dort auf einem Parkstreifen abgestellt war. Hier kam es zu einem Sachschaden von ca. 2.000,- Euro.

Pkw prall gegen Baum

Am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Gemarkung Peine, auf der L 412, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Fiat von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 26-jährige Fahrer war aus bisher noch nicht geklärten Umständen zwischen Sievershausen und Vöhrum ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Neben der Straße prallte er mit dem Pkw gegen einen Straßenbau, wobei Pkw und Baum beschädigt wurden. Glücklicherweise kam der Fahrer mit einem Schrecken davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Auffahrunfälle

Gleich zweimal kam es am Mittwoch in Peine, auf dem Schwarzen Weg zu Verkehrsunfällen, bei dem ein Pkw auf einen anderen auffuhr.

Gegen 16:50 Uhr mussten zwischen Ahornstraße und der Autobahnabfahrt ein Pkw Seat und ein Pkw VW Golf verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender 28-jähriger in seinem Pkw Audi erkannte zwar die Situation, rutschte aber nach eigenen Angaben von der Bremse ab und fuhr auf den anhaltenden Pkw Seat auf, der wiederum auf den VW Golf geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde die 38-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 4.300 Euro.

Bei einem weiteren Unfall, der sich gegen 13:30 Uhr zwischen der Kreuzung Duttenstedter Straße und Aral-Tankstelle ereignete, waren zwei Pkws beteiligt. Die 65-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes hatte übersehen, dass der vor ihr fahrende 48-jährige Mann in seinem Pkw Peugeot verkehrsbedingt anhalten musste und war auf ihn aufgefahren. Hierbei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

